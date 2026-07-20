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دبیر ستاد اربعین حسینی از آخرین وضعیت آمادگی استان برای اعزام زائران به عتبات عالیات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دبیر ستاد اربعین حسینی در نشست ستاداربعین گفت: تاکنون حدود ۶ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را آقایان و مابقی را بانوان تشکیل میدهند، طبق آمارهای ثبتشده، مرز مهران بیشترین حجم تقاضای زائران را به خود اختصاص داده است.
اسماعیلی در خصوص تسهیلات بانکی زائران افزود: علاوه بر ۷ بانک عامل، ۹۰ باجه پستبانک نیز برای توزیع ارز اربعین تجهیز و آماده خدمترسانی به زائران است.
وی همچنین از اعزام کاروان ۵۰۰ نفری زائر اولیها خبر داد و گفت: این کاروان پیش از دهم مردادماه از خراسان شمالی به مقصد کربلای معلی بدرقه خواهند شد.
اسماعیلی افزود: موکبهای استان نیز طبق برنامهریزیهای صورتگرفته از سوم مردادماه فعالیت خود را در کربلای معلی آغاز کرده و آماده پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) خواهند بود.