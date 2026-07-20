پخش زنده
امروز: -
پیش بینی می شود امسال ۲۰ هزار تن محصول انگور از تاکستانهای شهرستان بردسکن برداشت و به بازارهای مصرف عرضه شود.
مهدی مسروری، ارزش اقتصادی این میزان تولید را حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و تصریح کرد: توسعه کشت محصولات با ارزش افزوده بالا، نقش بسزایی در ارتقای معیشت کشاورزان، تثبیت اشتغال پایدار در مناطق روستایی و رونق اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان ایفا می کند.
مدیر جهاد کشاورزی بردسکن خاطرنشان کرد: حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی به منظور فرآوری محصول انگور و کاهش خام فروشی، از جمله اولویت های این مدیریت در راستای افزایش بهره وری و سودآوری برای بهره برداران است.