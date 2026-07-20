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کتاب «گفتمان سیاسی شیعه» نوشته احمد واعظی، توسط انتشارات گورلیتسا به زبان روسی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کتاب یکی از مجلدات «موسوعه معارف شیعه» است که به قلم دکتر احمد واعظی، به سفارش مؤسسه البیان للتواصل والتأصیل، به نگارش درآمده است.
این اثر گزارشی مستند از نگاه شیعه امامیه به سیاست، در دو دوره حضور ائمه (ع) و عصر غیبت، ارائه میکند. نویسنده در این کتاب به جای ورود در مباحث مناقشهای، روایتی امین از محتوای اندیشه سیاسی شیعه عرضه کرده است.
ساختار کتاب در سه فصل تنظیم شده است:
سیاست در عصر حضور: نقش سیاسی ائمه و چهار رویکرد آنان در مواجهه با حکومتهای جائر؛ از مبارزه علنی تا مصالحه و همکاری برای حفظ اسلام.
اندیشه سیاسی در عصر غیبت: تبیین دیدگاههای فقهی و کلامی عالمان شیعه درباره ولایت و تعامل با حکومت، از آغاز غیبت تا پیش از مواجهه با تمدن غرب.
تفکر سیاسی معاصر شیعه: بررسی تحولات دو قرن اخیر، نقش نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، و پیدایش نظریه «مردمسالاری دینی» بر پایه ولایت فقیه و مشارکت مردم.
واعظی، در جمعبندی، قرائت رسمی از نظام سیاسی شیعه را وفادار به حاکمیت الهی و در عین حال پایبند به حقوق و آزادیهای مدنی میداند؛ رویکردی میانه میان افراطگرایی مذهبی و اسلام لیبرال، که الگویی بومی از دموکراسی دینی ارائه میدهد.