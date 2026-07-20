۶ هزار و ۵۸۱ جلد گذرنامه زیارتی و عادی در خراسان جنوبی صادر شد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، از صدور ۶ و ۵۸۱ جلد گذرنامه عادی و زیارتی در خراسان جنوبی از ابتدای تیر تا ۲۷ تیر ماه خبر داد و گفت: ۵ هزار و ۸۰۰ جلد از گذرنامه‌های صادر شده زیارتی و ۷۸۱ جلد نیز گذرنامه عادی بوده است.

سرهنگ سبزه کار افزود: هزینه صدور گذرنامه‌های زیارتی در ایام اربعین ۲۲۵ هزار تومان و گذرنامه‌های عادی ۲۶۵ هزار تومان است.

وی افزود: افرادی که قصد دریافت گذرنامه عادی را دارند حتما باید به دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه کنند، اما برای دریافت گذرنامه‌های زیارتی می‌توان از طریق اپلیکشن "پلیس من" یا از طریق کافی نت‌ها نیز اقدام کرد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خراسان جنوبی با اشاره به اعتبار ۵ ساله گذرنامه‌های زیارتی همانند گذرنامه‌های عادی، گفت: تنها تفاوت این گذرنامه‌ها با گذر‌های عادی این است که صاحبان آنها تنها مجاز به سفر به کشور عراق هستند.

سرهنگ سبزه کار همچنین مدارک مورد نیاز برای ثبت تقاضا برای صدور گذرنامه‌های عادی یا زیارتی برای آقایان را داشتن کارت پایان خدمت هوشمند، شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس تمام رخ ۳ در ۴ با زمینه سفید عنوان کرد و گفت: بانوان نیز شناسنامه، کارت ملی، رضایت نامه کتبی همسر (در صورت متاهل بودن) و همچنین یک قطعه عکس رنگی ۳ در ۴ همراه داشته باشند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خراسان جنوبی مدت زمان صدور گذرنامه‌ها را ۲ تا ۵ روز اعلام کرد.

وی مشمولان غائب مجاز به خروج از کشور نیستند و مشمولان غیرغائب (متولدان سال ۱۳۸۷) که دانش آموزان، دانشجویان و طلاب هستند، برای خروج از کشور باید در سامانه سخا درخواست خود را ثبت و موضوع سفر را مطرح کنند.

سرهنگ سبزه کار تأکید کرد: آقایان بالای ۱۸ سال باید کارت پایان خدمت هوشمند به همراه داشته باشند نیاز داشتن هیچگونه مدرک هویتی دیگری نیست.