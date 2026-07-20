به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی سلیمانی گفت: بر اساس این طرح، فرآیندهای اداری و گمرکی به منظور خروج موقت اقلام مورد نیاز و مایحتاج مواکب اربعین استان با اولویت ویژه در گمرک بوشهر انجام خواهد شد.

وی افزود: محرم و صفر پارسال کارکنان گمرک بوشهر با فعالیت شبانه‌روزی، موفق به انجام تشریفات گمرکی ۲۱۸ کامیون در قالب ۲۱۸ اظهارنامه گمرکی خروج موقت شده‌اند که این کالاها و تجهیزات پس از اتمام مراحل قانونی، از طریق مرز شلمچه به مقصد کشور عراق منتقل گردیدند.



وی خاطرنشان کرد: گمرک بوشهر همواره آماده است تا با بهره‌گیری از تمامی امکانات خود، نقش خود را در حمایت از برگزاری مراسم اربعین و تسهیل امور موکب‌داران ایفا کند.