از حمایت خانوادههای چندقلو تا پیوند ۵۳ هزار سالمند با کودکان
رئیس سازمان بهزیستی کشور از آغاز اجرای سه طرح ملی خبر داد و گفت: اجرای طرح «دستهای مهربان» میتواند زمینه ارتباط میان این سالمندان و کودکان بیسرپرست و بدسرپرست را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور صبح امروز در آیین افتتاح سه طرح، «دستهای مهربان» گفت: این طرح با رویکرد ایجاد پیوند بیننسلی و پاسخ به نیازهای عاطفی سالمندان طراحی شده است. مهمترین هدف این برنامه، ایجاد احساس دیدهشدن و تقویت ارتباطات اجتماعی سالمندان است و اجرای آن بهتدریج در تمامی استانهای کشور گسترش خواهد یافت.
وی گفت: در کشور ۵۳ هزار زن سالمند تنها زندگی میکنند که اجرای طرح «دستهای مهربان» میتواند زمینه ارتباط میان این سالمندان و کودکان بیسرپرست و بدسرپرست را فراهم کند.
وی همچنین به راهاندازی «شبکه ملی کلینیکهای مددکاری» اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۲ شبکه تخصصی در سازمان بهزیستی شکل گرفته که یکی از مهمترین آنها، شبکه ملی کلینیکهای مددکاری است. شبکهسازی، یکی از مهمترین راهبردهای توسعه مشارکت اجتماعی است و میتواند به افزایش اثربخشی خدمات و جلوگیری از نادیده گرفته شدن گروههای هدف کمک کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه «زیستبوم مشارکت» در این سازمان راهاندازی شده است، گفت: هنوز حدود ۹۰ درصد ظرفیتهای مشارکت اجتماعی در کشور مورد استفاده قرار نگرفته و باید برای فعالسازی این ظرفیتها برنامهریزی شود.
حسینی در ادامه با تشریح جزئیات طرح «مراقب همراه» گفت: این طرح با محوریت حمایت از خانوادههای دارای فرزند چندقلو اجرا میشود. در حال حاضر ۴۵ هزار خانواده دارای چندقلو تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و در قالب این برنامه، زنان سرپرست خانوار پس از گذراندن آموزشهای لازم، بهعنوان مراقب همراه این خانوادهها فعالیت خواهند کرد.
وی مشاغل مراقبتی را در کنار مشاغل دیجیتال و مشاغل سبز، از مهمترین فرصتهای شغلی آینده عنوان کرد.
در ادامه این مراسم، مریم خاکرنگین، مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی، با اشاره به اهداف طرح «مراقب همراه» گفت: این برنامه با هدف ارتقای کیفیت زندگی مادران خانوادههای دارای چندقلو اجرا میشود؛ زیرا مسئولیت سنگین مراقبت از چندقلوها، فشار قابل توجهی بر والدین وارد میکند و در برخی موارد به حذف یا محدود شدن اشتغال آنها میانجامد.
وی افزود: استفاده از زنان سرپرست خانوار آموزشدیده بهعنوان مراقب، علاوه بر حمایت از خانوادههای دارای چندقلو، به توانمندسازی و هویتبخشی این زنان نیز کمک میکند. به گفته خاکرنگین، تاکنون ۲۰۰ مراقب همراه آموزش دیدهاند و هر یک از آنها خدمات خود را به ۱۰ خانواده ارائه خواهند کرد. اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این طرح نیز ۷۰۰ میلیارد تومان است.
حمیدرضا الوند، مدیرکل امور مراقبتی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، نیز درباره طرح «دستهای مهربان» گفت: این برنامه با هدف ایجاد ارتباط عاطفی میان سالمندان و کودکان بیسرپرست و بدسرپرست ساکن مراکز بهزیستی طراحی شده است. اجرای این طرح به تقویت بنیانهای عاطفی کودکان و احیای نقشهایی مانند مادربزرگ و پدربزرگ در زندگی آنان کمک میکند. به گفته الوند، گروه هدف این طرح کودکان ۷ تا ۱۲ سال هستند تا امکان برقراری تعامل مؤثرتر با سالمندان فراهم شود.