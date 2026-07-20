کاهش سهمیه سوخت تراکتور‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کاهش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت کشاورزان تاثیر مستقیم در کمیت و کیفیت تولید دارد.

کاهش سهمیه سوخت تراکتورها، فعالیت بسیاری از ماشین‌آلات کشاورزی را به چند روز در ماه محدود کرده است. در نتیجه، بخش زیادی از ظرفیت این ماشین‌آلات بدون استفاده باقی می‌ماند. این محدودیت سرعت عملیات کاشت، داشت و برداشت را کاهش می‌دهد.





