مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور از ابلاغ طرح جامع اربعین ۱۴۰۵ با شعار «اربعین خدمت به نیابت از امام شهید، قائد امت» خبر داد و گفت: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) موکب‌های درمانی بسیج امسال در درمانگاه فوق‌تخصصی باب‌الطوسی حرم مطهر حضرت علی (ع) مستقر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین زارع‌زاده با اشاره به همکاری بخش‌های مختلف حوزه سلامت در سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: اجرای این طرح با دبیری سازمان بسیج جامعه پزشکی و مشارکت معاونت سلامت و دفاع زیستی و مؤسسه درمان بسیجیان انجام می‌شود. مرکز EOC نیز مسئولیت راهبری و هماهنگی ۱۱۴ موکب درمانی ثبت‌شده برون‌مرزی در مسیر نجف تا کربلا را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر این، بیش از ۷۴ موکب درمانی در مرزهای کشور و جاده‌های مواصلاتی داخلی برای خدمت‌رسانی به زائران پیش‌بینی شده است. این مواکب در سه سطح شامل درمانگاه عمومی، درمانگاه تخصصی و پلی‌کلینیک چندتخصصی، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز زائران و مجاوران را ارائه خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی درباره ترکیب نیروهای درمانی حاضر در این عملیات گفت: جهادگران خادم از تمامی رشته‌های نظام سلامت کشور در این مأموریت حضور خواهند داشت و پزشکان فوق‌تخصص، متخصص، پزشکان عمومی، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و سایر گروه‌های پیراپزشکی در کنار یکدیگر به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

زارع‌زاده با بیان اینکه عملیات اربعین امسال حاصل هم‌افزایی سپاه‌های استانی و دستگاه‌های متولی است، تصریح کرد: بیش از ۱۱ هزار نفر از بسیجیان جامعه پزشکی در بخش‌های تخصصی، درمانی و پشتیبانی برای اجرای این مأموریت بزرگ مشارکت خواهند داشت.

وی همچنین از حضور گسترده نیروهای دانشجویی و امدادی خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و مرکز مقاومت بسیج، در قالب برنامه‌های اربعین به عتبات عالیات اعزام می‌شوند که از این میان، ۵۰۰ نفر در قالب گروه‌های امدادگر دو نفره و مجهز، در طول مسیر پیاده‌روی مستقر خواهند شد تا پوشش خدمات درمانی و امدادی را تقویت کنند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی با اشاره به همکاری گسترده با موکب‌های مردمی، گروه‌های جهادی، وزارت بهداشت، جمعیت هلال‌احمر و سایر بخش‌های درمانی نیروهای مسلح، پیش‌بینی کرد در اربعین امسال بیش از یک میلیون خدمت شامل ویزیت، تجویز دارو، خدمات بهداشتی، درمانی و بستری به زائران ارائه شود.

زارع‌زاده در پایان با قدردانی از تلاش‌های جهادگران حوزه سلامت، اربعین را بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان توصیف کرد و برای تمامی خادمان این رویداد عظیم آرزوی موفقیت و توفیق خدمت‌رسانی کرد.