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شرایط جوی استان مرکزی در ساعات صبح تا پایان هفته جاری صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی شرایط جوی پیش رو گفت: بر اساس تحلیل آخرین دادههای هواشناسی تا پایان هفته وضعیت هوای استان در ساعات صبح عمدتا صاف خواه بود، اما در ساعات بعدازظهر و ساعاتی از شب بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.
همچنین سرعت وزش باد در نواحی شمال شرقی استان در ساعاتی از عصر تا اواخر وقت امروز دوشنبه نسبتا شدید خواهد بود که میتواند سبب ایجاد گردوخاک در این مناطق شود.
از فردا سه شنبه تا پایان هفته با تقویت جریانات شرقی و افزایش سرعت وزش باد در بیابانهای نواحی مرکزی کشور احتمال خیزش گردوخاک از این نواحی و انتقال آن به استان دوراز انتظار نیست.
از نظر دمایی نیز باتوجه به پیش بینیها از فردا تا پایان هفته اندکی از گرمای هوا کاسته خواهد شد.