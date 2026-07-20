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فرماندار پاکدشت، در آیین آغاز سیزدهمین مانور جهادی طرح «مهتاب»، بر لزوم توجه ویژه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به ظرفیتهای تولیدی این شهرستان و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی قمی فرماندار پاکدشت، در آیین آغاز سیزدهمین مانور جهادی طرح «مهتاب» با قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت برق کشور، بر ضرورت حمایت از بخش تولید و تأمین پایدار انرژی برای واحدهای صنعتی و کشاورزی این شهرستان تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق اظهار کرد: در روزهای اخیر و همزمان با شرایط حساس کشور، مجموعه صنعت برق با وجود همه دشواریها، شبانهروز برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مورد نیاز مردم تلاش کرده و این خدمات شایسته قدردانی است.
فرماندار پاکدشت افزود: قطع برق ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد کند، اما کارکنان صنعت برق در بخشهای مختلف از جمله دیسپاچینگ، بهرهبرداری و توزیع، با تمام توان برای بازگرداندن هرچه سریعتر برق و حفظ پایداری شبکه تلاش میکنند.
قمی با بیان اینکه پاکدشت از قطبهای مهم تولید در استان تهران به شمار میرود، تصریح کرد: این شهرستان با برخورداری از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و ظرفیت گسترده در بخش کشاورزی و گلخانهای، نیازمند نگاه ویژه در حوزه تأمین برق است و انتظار داریم این ظرفیت بزرگ تولیدی در برنامهریزیهای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی ادامه داد: به منظور بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، سهشنبه هر هفته را به بازدید از واحدهای صنعتی اختصاص دادهایم و در این بازدیدها، یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان، موضوع تأمین برق و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی است.
فرماندار پاکدشت با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان با وجود همه مشکلات، در خط مقدم تولید و اشتغال ایستادهاند و شایسته است با همکاری و تعامل بیشتر، زمینه فعالیت پایدار این واحدها فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح مهتاب در پاکدشت گفت: این طرح با هدف مدیریت هوشمند شبکه و کاهش تلفات انرژی برق در حال اجراست و انتظار داریم ضمن تحقق اهداف فنی، حقوق و مطالبات مردم نیز مورد توجه قرار گیرد تا اجرای این طرح با همراهی و رضایت شهروندان دنبال شود.
قمی در پایان از مدیرعامل و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای حضور در پاکدشت و اجرای طرح مهتاب قدردانی کرد و گفت: با همدلی میان مسئولان، صنعت برق و مردم، شرایط لازم برای تأمین پایدار انرژی و حمایت از تولید در شهرستان بیش از پیش فراهم شود.