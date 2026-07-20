به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: مسائل و برنامه‌های توسعه‌ای شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های جهرم و خفر از جمله توسعه شهرک صنعتی جهرم، تامین پایدار آب، تکمیل طرح‌های زیربنایی ناحیه صنعتی خفر و جذب اعتبار عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.

عباس برنهاد افزود: این شهرک به دلیل استقبال سرمایه‌گذاران از شهرک‌های صنعتی تقاضامحور در استان فارس به شمار می‌رود و به همین دلیل اجرای طرح توسعه از طریق پیوستن زمین‌های همجوار در دستور کار شرکت قرار گرفته است و فرآیند‌های کارشناسی و قانونی طرح توسعه در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: تامین آب مورد نیاز شهرک صنعتی جهرم از خط انتقال سد سلمان فارسی به خصوص برای واحد‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی پیگیری می‌شود.

برنهاد گفت: شهرک صنعتی خفر به مساحت ۵۰ هکتار دارای یک حلقه چاه آب، شبکه برق‌رسانی به چاه، خط انتقال آب، حدود ۸۰ درصد شبکه داخلی آب، ۲۵ درصد شبکه برق و روشنایی و حدود ۷۰ درصد عملیات زیرسازی معابر است و با تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده، زمینه واگذاری زمین‌ها و استقرار واحد‌های تولیدی فراهم خواهد شد.

وی افزود: همچنین شهرک صنعتی جهرم با وسعت ۴۰ هکتار، دارای ۵۶ قرارداد واگذاری، ۳۶ واحد بهره‌بردار فعال، سه واحد غیرفعال و اشتغال مستقیم حدود هزار و ۵۰۰ نفر است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: ناحیه صنعتی کوثر جهرم نیز با مساحت ۶۳ هکتار، دارای ۲۶ قرارداد واگذاری، هشت واحد فعال، پنج واحد غیرفعال و حدود ۱۵۰ نفر اشتغال است و با تکمیل زیرساخت‌های انرژی، ظرفیت مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی دارد.