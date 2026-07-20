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رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از شناسایی مخفیگاه متهم درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در شهرستان خوی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: به دنبال وقوع درگیری در بین دو همسایه و قتل یکی از طرفین با سلاح سرد در شهرستان خوی و متواری شدن قاتل، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ شکری افزود: با بررسی و پس از شناسایی مخفیگاه متهم، در نهایت نامبرده دستگیر و در بازجوییهای پلیسی انگیزه خود از این اقدام را اختلاف شخصی عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.