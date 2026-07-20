به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: به دنبال وقوع درگیری در بین دو همسایه و قتل یکی از طرفین با سلاح سرد در شهرستان خوی و متواری شدن قاتل، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ شکری افزود: با بررسی و پس از شناسایی مخفیگاه متهم، در نهایت نامبرده دستگیر و در بازجویی‌های پلیسی انگیزه خود از این اقدام را اختلاف شخصی عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.