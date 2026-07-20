کتاب «بزرگ‌ترین دختر عالم» نوشته سیدمهدی شجاعی، از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با فرارسیدن پنجم صفر، سالروز وفات حضرت رقیه (س)، مطالعه کتاب «بزرگ‌ترین دختر عالم» می تواند به آشنایی کودکان و نوجوانان با بخشی از وقایع پس از عاشورا و شخصیت حضرت رقیه (س) کمک کند.

سیدمهدی شجاعی در این اثر، با زبانی روان و ادبی، گوشه‌ای از مصائب و مظلومیت حضرت رقیه (س)، دختر کوچک امام حسین (ع) و دیگر بازماندگان کربلا رنج اسارت را روایت کرده است.

در بخشی از کتاب «بزرگ‌ترین دختر عالم» می خوانیم :

بعد از واقعه عاشورا دشمن تمام کسانی را که زنده مانده بودند، اسیر کرد. میان این اسرا، دختر کوچکی هم دیده می شد. این دختر کوچک «رقیه» بود. رقیه دختر امام حسین (ع) که حالا بعد از شهادت پدرش به همراه عمه اش زینب و اسرای دیگر به طرف شام می رفت ...

این کتاب در ۳۲ صفحه، با تصویرگری ماهنی تذهیبی و برای گروه سنی بالای ۹ سال (نونهال) منتشر شده است.

کتاب «بزرگ ترین دختر عالم» به زبان اسپانیایی نیز ترجمه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «بزرگ‌ترین دختر عالم» را از فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و همچنین از فروشگاه اینترنتی محصولات کانون به نشانی digikanoon.ir تهیه کنند.