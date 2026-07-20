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امنیت محلات اصفهان هوشمند میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در نخستین جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت استان گفت: برای افزایش امنیت محلات، مدلهای قدیمی نگهبانان محله را بازنگری کرده و نگهبانان محلات جدید را به صورت منسجم در اصفهان فعال خواهیم کرد تا در قالب یک سیستم هوشمند، امنیت شغلی و آرامش زندگی شهروندان تأمین شود.
مهدی جمالینژاد افزود: هدف ما این است که هیچ سرقتی در اصفهان رخ ندهد و نباید خود را با مقایسه با شرایط دیگر استانها، دچار دستکم گرفتن وضعیت کنیم.
وی با اشاره به مشخص شدن تکالیف دستگاههای مختلف در این نشست، افزود: در این جلسه راهکارهای برخورد با معتادان متجاهر، ساماندهی ضایعات و افرادی که اقدام به تفکیک غیرمجاز میکنند و همچنین برخورد با دستگاههایی که در وظایف خود کوتاهی کردهاند، بررسی شد.
استاندار اصفهان گفت: سرقت تجهیزات در بخش خدمات عمومی بهویژه در حوزه مخابرات و کابلهای برق، خدماترسانی به مردم را ناقص میکند که برای این موضوع تصمیمات جدی گرفته شد.
جمالی نژاد افزود: دوربینهای پایش تصویری و ترافیکی بسیار حیاتی هستند و ما باید نقاط آسیبپذیر و مناطقی را که چگالی جرم و سرقت در آنها بیشتر است، به صورت هوشمند رصد کنیم.
وی با بیان اینکه اطلس جرایم اصفهان استخراج شده و نیاز به کار موازی نیست، گفت: تمرکز ویژه و تکالیف اصلی ما لازم است بر روی مناطقی باشد که در این اطلس وضعیت آنها قرمز مشخص شده است.
استاندار اصفهان از همراهی نکردن برخی مدیریتهای شهری تاکید کرد: فرمانداران در سراسر استان موظفند این قرارگاهها را به صورت مستمر برگزار کرده و مصوبات را ابلاغ کنند.
جمالینژاد گفت: فعالسازی کمپ ماده ۱۶ در شهر اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ یک ضرورت است، اما برخی شهرداریها فعال نیستند، در حالی که حمایت و ورود جدی شهرداریها در این حوزه الزامی است.