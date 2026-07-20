مراسم افتتاح رسمی هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، مراسم افتتاح رسمی هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور دکتر رحمت‌اله اللهیاری، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان، دکتر مصطفی زارعی مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، دکتر عبدالرضا جوان جعفری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و سایر مسئولان ارشد سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان حاضر از بخش‌های مختلف ستاد بازدید و روند استقرار کمیته‌های اجرایی را بررسی کردند.

در این بازدید، جانمایی بخش‌های حیاتی از جمله محل ثبت‌نام ، اتاق‌های هماهنگی و فضای «میکسدزون» (Mixed Zone) برای تسهیل ارتباط رسانه‌ها با ورزشکاران و مسئولان، نهایی شد.

دکتر عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، با تاکید بر اهمیت این مرحله، اظهار داشت: افتتاح ستاد، ورود به فاز عملیاتی المپیاد است. ما با همکاری تمامی کمیته‌ها آماده‌ایم تا میزبانی درخور شأن از جامعه آموزش عالی کشور داشته باشیم و تجربه‌ای ماندگار از این رویداد ملی رقم بزنیم.

دکتر حمیدرضا طاهری، رئیس دانشکده علوم ورزشی و قائم‌مقام سرپرست کل المپیاد، با تشریح ساختار ستاد، بر طراحی فضا‌ها با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان کمیته‌ها جهت ارائه خدمات مطلوب به شرکت‌کنندگان تاکید کرد. همچنین دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک، دبیر اجرایی المپیاد، از آمادگی کامل تجهیزات و زیرساخت‌ها برای آغاز فعالیت‌های متمرکز خبر داد.

در حاشیه این مراسم، نشست راهبردی مدیران ارشد با هدف بررسی آخرین اقدامات اجرایی در ۳۴ روز مانده به آغاز رقابت‌ها برگزار شد. این نشست با حضور مدیران سازمان امور دانشجویان، وزارت علوم و اعضای ستاد برگزاری، بر انسجام میان واحد‌های مختلف و آمادگی نهایی برای میزبانی از هزاران دانشجوی ورزشکار در شهریور پیش رو تمرکز داشت.