خدمت در پارس جنوبی مجاهدتی همتراز با حضور در میدان دفاع از کشور است
معاون اجرایی رئیسجمهوری با بیان اینکه ایثار و جانبازی کارکنان منطقه پارس جنوبی کمتر از نیروهای مسلح مستقر در کنار لانچر نیست، گفت: به وجود جوانان دانشمند کشورمان که جان خود را در کف دستشان قرار میدهند تا به ایران خدمت کنند افتخار میکنیم.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدجعفر قائمپناه در حاشیه بازدید از مجتمع گازی پارس جنوبی گفت: فرزندان این مرز و بوم از دانش بسیاری برخوردارند، بهگونهای که صنایع آسیبدیدهای همچون پارس جنوبی را دوباره برپا خواهند کرد.
وی افزود: کارکردن در منطقه عسلویه با هر لحظه امکان انفجار و نشت گاز سمی همراه است، اما این جوانان جان خود را در کف دستشان قرار میدهند تا به کشورشان خدمت کنند، ازاینرو باید به آنها افتخار کنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهوری تصریح کرد: کارکنان منطقه پارس جنوبی و عسلویه همانند نیروهای مسلح جان خود را در دست گرفتهاند و تلاش میکنند با افزایش تولید، برای کشور ثروت ایجاد کنند. جوانان، کارکنان و مدیران کشور برای بازسازی زیرساختها، ایثارگرانه و با جانبازی تلاش میکنند.
قائمپناه ایثار و جانبازی کارکنان منطقه پارس جنوبی را کمتر از فعالیت نیروهای مسلح مستقر در کنار لانچر ندانست و گفت: به اینجا آمدهایم که به تمام کسانی که با ایثار و فداکاری و درعینحال با دانش و علم خود برای عزت و سربلندی ایران تلاش میکنند، خداقوت بگوییم.