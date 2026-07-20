خدمت در پارس جنوبی مجاهدتی هم‌تراز با حضور در میدان دفاع از کشور است

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ایثار و جانبازی کارکنان منطقه پارس جنوبی کمتر از نیرو‌های مسلح مستقر در کنار لانچر نیست، گفت: به وجود جوانان دانشمند کشورمان که جان خود را در کف دستشان قرار می‌دهند تا به ایران خدمت کنند افتخار می‌کنیم.