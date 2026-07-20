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مردم مازندران در ۱۴۱ قرار شبانه خود با حضور گسترده در خیابانها و میادین شهر، بر ضرورت اتحاد و انسجام ملی به عنوان کلید پیروزی در برابر توطئههای دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم مازندران در ۱۴۱ قرار شبانه خود با حضور گسترده در خیابانها و میادین شهر، بر ضرورت اتحاد و انسجام ملی به عنوان کلید پیروزی در برابر توطئههای دشمن تأکید کردند.
موج تجمعات مردمی در مازندران در شب ۱۴۱ به اوج رسید. اقشار مختلف مردم این شهرستان با حضور فعال در میادین، همبستگی خود را با محوریت ولایت ابراز داشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع حماسی، «اتحاد و مقاومت» را رمز اصلی شکست دشمنان عنوان کرده و تأکید کردند که حضور آگاهانه مردم در صحنه، بزرگترین پاسخ به تهدیدات خارجی است. حاضرین در این مراسم بر این باورند که انسجام ملی، تضمینکننده استقلال و عزت کشور در مسیر مقاومت است.
مازندرانی انقلابی با حضور خود در خیابانهای اصلی، در تجمع پرشور و حماسی، پیام وحدت و ایستادگی خود را به گوش جهانیان رساندند.