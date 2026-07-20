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مردم ولایتمدار گنبدکاووس یاد و خاطره قائد شهید امت ،امام خامنه ای را در مسجد قائمیه این شهر گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حاج آخوند کمال غراوی نماینده مردم در خبرگان رهبری در این مراسم گفت:راه و روش رهبر شهید به شیوه و سلوک بنیانگذار بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی بسیار نزدیک بود و با مطالعه در فعالیتهای انقلابی ایشان به خوبی میتوان ابعاد شخصیت ایشان را درک کرد.
وی افزود: امام شهیدمان آیت الله خامنه ای، باعث شد وحدت در بین مسلمانان معنای واقعی پیدا کند و امروز هم توصیه رهبر جدیدمان بر حفظ وحدت و انسجام ملیست.
وی از مسئولان و مدیران ارشد کشوری خواست تا در این شرایط وحدت و همدلی را در اولویت برنامه هایشان قرار دهند.
در این مراسم آیات روحبخش کلام الله مجید برای شادی روح شهدای جنگ به ویژه رهبر شهید امت قرائت شد.