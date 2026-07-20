به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حاج آخوند کمال غراوی نماینده مردم در خبرگان رهبری در این مراسم گفت:راه و روش رهبر شهید به شیوه و سلوک بنیانگذار بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی بسیار نزدیک بود و با مطالعه در فعالیت‌های انقلابی ایشان به خوبی می‌توان ابعاد شخصیت ایشان را درک کرد.

وی افزود: امام شهیدمان آیت الله خامنه ای، باعث شد وحدت در بین مسلمانان معنای واقعی پیدا کند و امروز هم توصیه رهبر جدیدمان بر حفظ وحدت و انسجام ملیست.

وی از مسئولان و مدیران ارشد کشوری خواست تا در این شرایط وحدت و همدلی را در اولویت برنامه هایشان قرار دهند.

در این مراسم آیات روحبخش کلام الله مجید برای شادی روح شهدای جنگ به ویژه رهبر شهید امت قرائت شد.