جبران خسارات آسیبدیدگان حادثه انبار نفت البرز
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز از اختصاص بخشی از هزینه خسارات آسیبدیدگان حمله به انبار نفت کرج از محل مسئولیت مدنی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران خبر داد و گفت: کمکها بر اساس میزان خسارت وارده و با هماهنگی دستگاههای مسئول به افراد آسیبدیده پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، علی صفری با اشاره به مصوبات نشست بررسی روند جبران خسارات حادثه انبار نفت اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران متعهد شده است از محل مسئولیت مدنی این شرکت برای جبران بخشی از خسارات وارده به آسیبدیدگان اختصاص دهد. اگرچه برآوردهای انجامشده نشان میدهد میزان خسارات واردشده بیش از رقم تخصیص یافته است، اما این اعتبار در گام نخست برای کمک به بازسازی، بهسازی، تأمین تجهیزات، وسایل و نیازهای خانوارهای آسیبدیده هزینه خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۱۳ پلاک آسیبدیده شناسایی شده است، تصریح کرد: با هماهنگی فرمانداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاههای مسئول، منابع مالی تجمیع و به صورت هدفمند میان آسیبدیدگان توزیع خواهد شد. مبنای پرداخت کمکها، میزان خسارت واردشده به هر واحد خواهد بود تا افرادی که آسیب بیشتری دیدهاند، از حمایت بیشتری نیز برخوردار شوند.
وی تأکید کرد: مدیریت استان با همکاری دستگاههای اجرایی تلاش میکند روند جبران خسارات با عدالت، شفافیت و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا بخشی از مشکلات خانوادههای آسیبدیده برطرف شود.