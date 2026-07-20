به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان؛ مدیر حج و زیارت استان زنجان گفت: با توجه به الزام ثبت‌نام برای بهره‌مندی از ارز اربعین و خدمات بیمه‌ای، لازم است زائران هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

شکری با اشاره به اینکه خدمات بیمه، درمان و امداد، تنها شامل زائرانی می‌شود که ثبت‌نام آنها در سامانه «سماح» قطعی شده است، افزود: مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت خدمات بیمه و هلال‌احمر دریافت می‌شود تا در صورت بروز هرگونه پیشامد برای زائران در خاک عراق یا جمهوری اسلامی ایران، امکان بهره‌مندی از پوشش‌های کامل بیمه‌ای و امدادی فراهم باشد.