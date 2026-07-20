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رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتباتعالیات استان اردبیل گفت: از مجموع ۱۸ موکب استان، چهار موکب در مرزهای مهران، شلمچه و باشماق، دو موکب در اردبیل و مرز بیلهسوار و مابقی در داخل کشور عراق به زائران خدمات ارائه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل زکی الله خوشبخت، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتباتعالیات استان اردبیل، اظهار کرد: استان اردبیل ۱۸ موکب برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی دارد که چهار موکب آن در داخل مرزهای ایران مهران، شلمچه و باشماق به زائران خدمات ارائه خواهند داد.
وی همچنین گفت: دو موکب نیز در خود استان اردبیل مستقر میشوند؛ یکی در امامزاده سید صدرالدین برای جاماندگان مراسم اربعین خدمات ارائه میدهد و دیگری در مرز بیلهسوار برای زائران برادران آذربایجانی برنامهریزی شده است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتباتعالیات استان اردبیل افزود: باقی موکبهای استان در داخل کشور عراق مستقر شده و به عزاداران حسینی خدماترسانی خواهند کرد و تمامی تمهیدات لازم برای استقرار و خدمترسانی آنها اندیشیده شده است.
خوشبخت در پایان تأکید کرد: اعزام موکبها از ۱ مردادماه آغاز خواهد شد تا در مکانهای برنامهریزیشده مستقر شوند و خدمترسانی به زائران اربعین را آغاز نمایند امیدواریم با همکاری خیرین و مردم، شاهد برگزاری باشکوه این مراسم باشیم.