به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علیرضا الهامی در جریان بازدید از اردوگاه کوهستان دانشجویان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) و در جمع دانشجویان، با اشاره به تحول مستمر تهدیدات هوایی و پیشرفت فناوری‌های نظامی، اظهار داشت: نیروی پدافند هوایی ارتش همگام با این تحولات، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارتقاء توانمندی‌ها و تجهیزات و به‌روز رسانی آموزش‌ها را در دستور کار دارد تا افسران آینده بتوانند متناسب با شکل و شیوه تهدیدات آتی، از آسمان ایران اسلامی حراست کنند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور خاطرنشان کرد: اعتماد و امید مردم به فرزندان خود در نیرو‌های مسلح، مسئولیت و تکلیف ما را برای دفاع سنگین‌تر می‌کند و حضور جوانان مومن، باانگیزه و مستعد ایرانی و اهتمام لازم در دو حوزه مهم تربیت و آموزش و استفاده از تجارب ارزشمند دو جنگ اخیر، هر روز موجب ارتقا توان و روحیه رزم مدافعان آسمان ایران عزیز شده است.

امیر سرتیپ الهامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان جان برکف پدافند که با وجود شدیدترین حملات دشمنان حاضر به ترک سنگر و سامانه پدافند نشدند، به دانشجویان تأکید کرد: این رشادت‌ها، سند افتخار آیندگان و اعتراف جهان به اقتدار ملت بزرگی است که در برابر استکبار جهانی با قدرت ایستاد و لازم است یکایک شما جوانان پرشور و انقلابی، برای حفظ جایگاه عظیم ایران در جهان، فرصت تربیت و آموزش را قدر بدانید و راه شهیدان عزیز را با حفظ روحیه جهادی و مجاهدت بیشتر در فراگیری علوم و فنون تخصصی ادامه دهید.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: با سرمایه ارزشمند اعتماد این مردم نجیب و شریف و وحدت در عقیده و آرمان‌ها بر تمام سختی‌ها و موانع غلبه خواهیم کرد.

وی در این بازدید، از روند اجرای آموزش‌های میدانی، رزمی و آمادگی جسمانی دانشجویان نیز بازدید کرد و برنامه‌های آموزشی و تمرینات عملی آنان را ارزیابی کرد.