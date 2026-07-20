جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: با ۱۴ استاندار تفاهم نامه امضا کردیم که با این تفاهم نامه‌ها ۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در آیین ارتقا ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی و اورژانس کشور گفت: با ۱۴ استاندار تفاهم نامه امضا کردیم و در کرمان و هرمزگان ۱۰۰ درصد تفاهم نامه و الحاق آمبولانس ها انجام شد و با این تفاهم نامه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اضافه خواهد شد.

وی افزود: از اعتبار ۲۰ همتی مشترک با هلال احمر ۲.۵ همت محقق شده که سهم اورژانس ۱.۵ همت است و با همه اینها تلاش می‌کنیم تا آمبولانس‌های جدید به ناوگان الحاق شود. به گفته او آمبولانس های الحاقی تولیدی سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ هستند.