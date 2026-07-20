مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در رشت

مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت رقیه (س) با حضور زائران و مجاوران شامگاه یکشنبه، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵ در شهر رشت برگزار شد. همزمان با شب شهادت حضرت رقیه (سلاماللهعلیها)، آیین معنوی برپایی بزرگترین سفره جهانی این بانوی مظلوم کربلا با حضور خانوادهها، کودکان و اقشار مختلف مردم در پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب شهرداری رشت برگزار شد. این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورا، ترویج معارف اهلبیت (ع) و دعا برای تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی آکنده از معنویت و ارادت، یاد و نام حضرت رقیه (س) را گرامی داشتند.
عکاس :الهه فلاح
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - ۱۱:۵۵