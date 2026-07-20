خبرنگار اعزامی صداوسیمای مرکز کرمان از روستای بنجی شهرستان جاسک گزارش داد: در پی حمله هوایی بامداد شنبه، آب‌شیرین‌کنی که آب شرب ۲۰ روستا و حدود ۱۰ هزار نفر از مردم منطقه را تأمین می‌کرد، تخریب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،خبرنگار اعزامی صداوسیمای مرکز کرمان از روستای بنجی شهرستان جاسک در استان هرمزگان گزارش داد: آب‌شیرین‌کن این روستا که آب مورد نیاز ۲۰ روستا و حدود ۱۰ هزار نفر از مردم منطقه را تأمین می‌کرد، در حمله هوایی بامداد شنبه تخریب شده است.

مسعود محمدی، خبرنگار اعزامی صداوسیمای مرکز کرمان، با حضور در محل این آب‌شیرین‌کن گفت: تخریب این زیرساخت، تأمین آب مردم منطقه را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: مردم این منطقه در کنار تحمل گرمای نزدیک به ۵۰ درجه و رطوبت بالای هوا، همچنان در برابر تجاوز دشمن ایستاده‌اند و بر دفاع از خاک میهن تأکید دارند.

خبرنگار اعزامی صداوسیمای مرکز کرمان گفت: گروه اعزامی مرکز کرمان برای پوشش رویداد‌های جنوب کشور، با حضور حسینی، مسئول فنی ارتباطات زنده، ابراهیمی عامری، تصویربردار و خالقی، مسئول خدمات پشتیبانی و ترابری، در استان هرمزگان حضور دارد.

مسعود محمدی، خبرنگار اعزامی صداوسیمای مرکز کرمان، روستای بنجی، شهرستان جاسک، استان هرمزگان.