معاون امور جوانان فارس از تثبیت جایگاه شیراز به‌عنوان مرکز برگزاری رویداد‌های هوش مصنوعی وزارت ورزش و جوانان خبر داد.

شیراز، قطب رویداد‌های هوش مصنوعی وزارت ورزش و جوانان شد

شیراز، قطب رویداد‌های هوش مصنوعی وزارت ورزش و جوانان شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان فارس گفت : نخستین رویداد ملی کارآفرینی جوانان با محوریت هوش مصنوعی در شیراز برگزار شد و به گفته مسئولان، این شهر به قطب برگزاری رویداد‌های هوش مصنوعی وزارت ورزش و جوانان تبدیل شده است.

مهدی کوکبی از حضور نمایندگان ۳۱ استان کشور بدون حتی یک مورد غیبت خبر داد و استقبال صددرصدی را نشانه مسیر درست این رویداد دانست.

به گفته وی، برخی شرکت‌کنندگان در همین دو روز پیشنهاد همکاری و اشتغال دریافت کردند.

ایده این رویداد حدود هشت ماه پیش در نشست با تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان مطرح و با حمایت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به مرحله اجرا رسید.

در حاشیه این رویداد، هادی بسطام، مدیر هوش مصنوعی معاونت راهبردی نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در فارس، با اشاره به هدفگذاری رهبر انقلاب برای قرار گرفتن ایران در جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی، از تشکیل ۱۶ کارگروه تخصصی هوش مصنوعی در این نهاد خبر داد و بر ضرورت مدیریت مبتنی بر داده تأکید کرد.

نخستین رویداد ملی کارآفرینی جوانان با تمرکز بر فناوری هوش مصنوعی، شنبه ۲۷ تیر در شیراز با حضور نخبگان، مدیران، اساتید دانشگاه و جوانان خلاق از سراسر کشور آغاز شد. این رویداد دو روزه با هدف ارتقای سواد دیجیتال و تبدیل ایده‌های نوآورانه به فرصت‌های اقتصادی واقعی برگزار شد.