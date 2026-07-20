پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه شهرستان پردیس از برگزاری نخستین آیین «با این ستارهها» با محوریت بزرگداشت شهدای نخبه شهرستان خبر داد و گفت: این برنامه بهصورت دورهای و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای اقشار مختلف، هر ۴۰ تا ۴۵ روز یکبار برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ احمد بوربور، در حاشیه برگزاری آیین «با این ستارهها» اظهار کرد: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شاخص شهرستان پردیس برگزار شده و در نخستین برنامه، از هفت شهید نخبه شهرستان که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، تجلیل شد.
وی افزود: این آیین با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهر بومهن برگزار شد و تلاش شده است ضمن پاسداشت مقام والای شهدا، نسل جوان بیش از پیش با سیره و سبک زندگی این عزیزان آشنا شوند.
فرمانده سپاه شهرستان پردیس با بیان اینکه آیین «با این ستارهها» بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت، گفت: در این برنامهها به تناسب، یاد و خاطره شهدای اقشار مختلف از جمله شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای نخبه، شهدای کارگری، شهدای ادارات، شهدای فراجا و دیگر شهدای شهرستان گرامی داشته خواهد شد.
سرهنگ بوربور خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این مراسم هر ۴۰ تا ۴۵ روز یکبار با میزبانی خانوادههای معظم شهدا برگزار میشود و در کنار تجلیل از این خانوادههای معزز، یادبود و بزرگداشت شهدای شهرستان نیز با حضور مردم برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دفاع، مقاومت و فداکاری شهدا به نسل جوان، از مهمترین اهداف برگزاری این آیینهای فرهنگی و معنوی در شهرستان پردیس است.