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با حاکمیت الگوهای پایدار بر منطقه، در روزهای آتی شاهد جوی آرام و پایدار و بدون بارندگی همراه با وزش باد در آذربایجان غربی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ۲۴ ساعت گذشته شاهد جوی نسبتاً آرام و پایدار همراه با تداوم گرمای هوا در سطح استان آذربایجان غربی بودیم، هرچند رگبارهای خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط شمالی استان و وزش بادگاهی شدید نیز در برخی نقاط عمدتاً جنوبی استان گزارش شد.
اما بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با حاکمیت الگوهای پایدار بر منطقه، در طی روزهای آتی شاهد جوی آرام و پایدار و بدون بارندگی در سطح استان خواهیم بود، که در برخی ساعات با وزش باد نیز همراه خواهد شد. همچنین در روزهای پایانی هفته جاری و با عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.
اما از نظر دمایی نیز هرچند کاهش نسبی دماهای بیشینه برای امروز و فردا پیش بینی میشود، اما بطور کلی این امر موقتی و نامحسوس بوده و تا پایان هفته جاری شاهد تداوم گرمای هوا در سطح استان خواهیم بود. ضمناً در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاههای پلدشت با ۳۸.۸+ و تخت سلیمان تکاب با ۹.۱+ درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۱۸.۰+ تا ۳۵.۱+ درجه سلسیوس گزارش شد.