در حمایت از اهالی عشایر نشین و روستایی، حدود پنج هزار تن آرد دولتی بین عشایر و روستاییان استان اصفهان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: در چهار ماهه امسال، ۷۳۶ تن آرد دولتی بین خانوار‌های عشایر مناطق فریدن، فریدونشهر و سمیرم توزیع شد.

مجید فاضل افزود: در این مدت ۴۲۰۰ تن آرد نیز بین خانوار‌های روستایی در استان توزیع شده است.

وی گفت: همچنین در این مدت در مجموع ۲۰۰ تن آرد هم به اداره کل تبلیغات اسلامی استان و سازمان تعاون روستایی استان به منظور تامین کالا‌های اساسی مراسم تشیع پیکر قائد شهید امت و هیئت‌های مذهبی برای محرم و صفر و مواکب سطح شهر اصفهان توزیع شده است.

استان اصفهان با جمعیت بیش از پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر دارای بیش از هزار و ۷۰۰ روستا است.

بیش از ۱۱ هزار خانوار عشایری در استان اصفهان زندگی می‌کنند که این تعداد شامل ایلات قشقایی، بختیاری و عرب جرقویه هستند.