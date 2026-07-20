پیام تسلیت آیت الله حسینی بوشهری در پی درگذشت استاندار اسبق بوشهر
آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری، با صدور پیامی درگذشت عبدالکریم گراوند استاندار سابق بوشهر را تسلیت گفت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نایب رییس مجلس خبرگان رهبری در پیامی به مناسبت درگذشت عبدالکریم گراوند استاندار سابق بوشهر، آن مرحوم مسئولی دلسوز توصیف کرد که با روحیهای جهادی، در مسیر خدمت به مردم و توسعه و آبادانی استان بوشهر گام برداشت
در پیام آیتالله حسینی بوشهری آمده است:
خانواده محترم و داغدار خدمتگزار صدیق مرحوم آقای عبدالکریم گراوند
خبر درگذشت تأسفبار مرحوم عبدالکریم گراوند (رحمت الله علیه)، استاندار پیشین و خدمتگزار پرتلاش استان بوشهر، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
آن مرحوم در دوران مسئولیت خود، با روحیهای جهادی، ارادهای استوار و نگاهی دلسوزانه، در مسیر خدمت به مردم و توسعه و آبادانی استان بوشهر گام برداشت و کارنامهای از تلاش، مسئولیتپذیری و خدمت صادقانه از خود به یادگار گذاشت. رنج جانبازی نیز هیچگاه مانعی در مسیر حضور مؤثر و مجاهدانه ایشان در عرصه خدمتگزاری نبود و این روحیه، جلوهای از ایمان، تعهد و استقامت آن مرحوم به شمار میرفت.
اینجانب این ضایعه جانکاه را به خانواده محترم و معزز ایشان، بستگان، همکاران و مردم شریف استان بوشهر، استان لرستان و بویژه مردم شهرستان کوهدشت تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.