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مرکز مدیریت راههای کشور با اعلام ممنوعیت تردد در محور هراز و گزارش ترافیک سنگین در برخی مسیرهای پرتردد، از تأثیر بارش باران در گیلان و مهگرفتگی در ارتفاعات چالوس و فیروزکوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راههای کشور در اطلاعیهای اعلام کرد که به دلیل مدیریت ترافیکی، تردد در محور هراز (مسیر رفت و برگشت) از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ ممنوع است.
بر اساس این گزارش، وضعیت تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در حالت روان گزارش شده است. با این حال، ترافیک سنگینی در محورهای زیر مشاهده میشود:
در بخش وضعیت جوی، در حالی که برخی از محورهای استان گیلان شاهد بارش باران هستند، مهگرفتگی در ارتفاعات چالوس و فیروزکوه تردد را با احتیاط مواجه کرده است. همچنین، در استان هرمزگان، مسیر بندرعباس به لار در محدوده «کلمتع» به دلیل مسدودی مسیر، با محدودیت مواجه بوده و تردد از مسیرهای جایگزین انجام میشود.