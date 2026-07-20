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مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مدیریت بیابانزایی در ایران باید از نگاه «تهدیدمحور» به سمت رویکرد «بهرهگیری از ظرفیتها» تغییر یابد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مدیریت بیابانزایی در ایران باید از نگاه «تهدیدمحور» به سمت رویکرد «بهرهگیری از ظرفیتها» تغییر یابد و بر پایه خلاقیت و مشارکت مردم استوار باشد.
غلامرضا هادربادی، مدیرکل دفتر امور بیابان، با تأکید بر اینکه محدودیت بودجه نباید مانع از اجرای برنامههای حفاظتی شود، اعلام کرد: خلاقیت و نوآوری، پیشنیاز اصلی توسعه و عبور از چالشهای اقلیمی است.
او تصریح کرد: باید رویکرد “از بیابان برای بیابان” را جایگزین نگاه سنتی کرد؛ به این معنا که ابتدا ظرفیتهای موجود شناسایی شده و تهدیدها به فرصتهای توسعهای تبدیل شوند.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی ایران، خشکسالی را یک واقعیت طبیعی دانست و افزود: برنامهریزیها نباید بر پایه فرض «ترسالی» باشد، بلکه باید با پذیرش پدیده خشکسالی و استفاده از دانش بومی مانند مدیریت بهینه آب در سیستم قنوات پیش برود.
هادربادی در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش جوامع محلی، مشارکت مردم را رکن اصلی پایداری طرحهای منابع طبیعی دانست و گفت: پایداری طرحها زمانی تضمین میشود که ذینفعان در مراحل تصمیمگیری و اجرا مشارکت داشته باشند و احساس مالکیت کنند.
او همچنین نسبت به اقدامات مخرب محیطزیستی هشدار داد و تأکید کرد: باید از انجام مطالعات موازی و ایجاد جادههای خاکی غیراصولی که منجر به تشدید تخریب سرزمین میشوند، به شدت خودداری کرد؛ چرا که سرعت تخریب ناشی از این اقدامات، بسیار بیشتر از سرعت احیای سرزمین است.
مدیرکل دفتر امور بیابان در پایان خاطرنشان کرد: بیابانزایی محدود به مناطق خشک نیست و هرگونه برهم خوردن تعادل میان آب، خاک، هوا و پوشش گیاهی میتواند منجر به این پدیده شود.
بیابانزایی و تخریب منابع طبیعی به دلیل تغییرات اقلیمی و مداخلات انسانی، همواره یکی از چالشهای جدی امنیت غذایی و زیستمحیطی در ایران بوده است.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در سالهای اخیر با تمرکز بر طرحهای احیای اراضی و کنترل فرسایش، تلاش میکند تا با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین و مدیریت آب، از گسترش مناطق بیابانی و کاهش تنوع زیستی جلوگیری کند.