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نائب رئیس سندیکاری صنایع آلومینیوم ایران گفت: ناترازی انرژی در صنایع آلومینیومی هم اکنون سه روز در هفته است که قرار است این محدودیتها به دو روز در هفته کاهش پیدا کند.
هوشنگ گودرزی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره محدودیتهای انرژی بر صنعت آلومینیوم افزود: برنامهریزی تولید در صنایع آلومینیوم برای تمام روزهای سال انجام میشود، اما تولید آلومینیوم به خاطر انرژی بر بودن آن با مشکلاتی همراه است.
وی با بیان اینکه صنعت آلومینیوم، وابستگی بالایی به تأمین پایدار انرژی دارد گفت: قطعی یا محدودیت در هر یک از حاملهای انرژی میتواند برنامه ریزی تولید را با اختلال مواجه کند در واقع هرگونه محدودیت در تأمین برق، گاز یا حتی آب، به همان میزان بر حجم تولید اثر گذار است و باعث کاهش تولید آلومینیوم نسبت به ظرفیت اسمی میشود.
نائب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش مصرف انرژی برق، اکنون به طور طبیعی با مشکل کاهش تولید آلومینیوم در صنایع بالادستی و پایین دستی مواجه شدهایم.
وی گفت: اکنون صنایع بالادستی ما تلاش میکنند که بازار را تامین کنند، اما با محدودیت انرژی متاسفانه تولید به طور محسوس کاهش پیدا میکند که این کاهش تولید کاهش عرضه را به همراه دارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی خواهد شد.
گودرزی افزود: ضمن اینکه با رکودی که بر بازار حاکم است، صنایع پایین دستی با مشکلات فراوانی در بحث فروش محصول نیز روبهرو خواهند شد.
وی درباره مدت زمان ناترازیها نیز گفت: در حال حاضر ناترازیها سه روز در هفته است که مسئولان قول دادهاند محدودیتها به دو روز در هفته کاهش پیدا کند.
نائب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با بیان اینکه ناترازی انرژی باعث رکود بازار، کاهش تولید و بالا رفتن هزینههای تولید میشود افزود: واحدهای تولیدی تلاش میکنند همزمان با حفظ تولید، اشتغال را نیز حفظ کنند. وقتی مقدار تولید کاهش پیدا میکند، قیمت تمام شده نیز بالا میرود و در نهایت قیمت تمام شده تورم را افزایش میدهد و این چرخه معیوب مدام میچرخد.
وی درباره سیاستهای ارزی و دسترسی به مواد اولیه نیز گفت: واحدهای تولیدی مشکلات جانبی دیگری که دارند تامین ارز برای تامین مواد اولیه و ملزومات تولید و قطعات است.
گودرزی افزود: ما میتوانستیم ارز حاصل از صادرات در صنایع بالادستی را به واردات قطعات و ملزومات اختصاص بدهیم، اما اخیرا قانون جدیدی گذاشته شده است که این موضوع باعث میشود تولید کنندگان ما نتوانند از ارز خودشان (ارز ناشی از صادرات) استفاده کنند و در صورتی میتوانند از این ارز برای واردات استفاده کنند که اقلام مورد نیاز در لیست اضطرار باشد.
وی گفت: جالب است که قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی و یا لاک (نوعی فویل بسته بندی) بسته بندی داروسازی در لیست اضطرار نیست؛ بنابراین اتخاذ چنین سیاستهای باعث میشود، برای اینکه اقلام مورد نیاز صنعت که اکنون پشت گمرک معطل مانده، وارد کشور شود و تولید متوقف نشود، از راههای غیرقانونی استفاده شود و به صورت قاچاق وارد کشور شود.
وی ادامه داد: البته در این خصوص مکاتبات لازم را انجام دادهایم و امیدواریم مسئولان به این موضوع توجه کنند تا مسئله حل و فصل شود.
نائب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز گفت: در حال حاضر تامین مواد اولیه تولید کنندگان مناسب بوده و تا دو سه ماه آینده نیز مواد اولیه صنایع بالادستی ما تامین است و صنایع پایین دستی ما نیز مشکلی در این خصوص ندارند.