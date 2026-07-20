فاصله زیاد مرکزی با سایر استانها از جهت تعریف طرحهای ملی و منابع اعتباری؛
مهلت ۱۰ روزه نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان برای ارائه طرح و اقدامات در دست اجرای قانون حفظ کاربریهای اراضی ملی و کشاورزی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با انتقاد از اطاله دادرسی بیش از ۳ سال برخی پروندهها، برای ارائه طرح و اقدامات در دست اجرای قانون حفظ کاربریهای اراضی ملی و کشاورزی مهلت ۱۰ روزه تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهلت ۱۰ روزه نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان به دستگاههای اجرایی برای ارائه طرح و اقدامات در دست اجرای قانون حفظ کاربریهای اراضی ملی و کشاورزی منتشر شد.
ابراهیمی در شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: متاسفانه یک معضل اساسی در کشور و به خصوص در استان، تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است که میتواند بستر تولید و امنیت غذایی و امنیت ملی را دچار آسیب کند.
مصوبات و تصمیمات گذشته در این خصوص، کفایت و بازدارندگی لازم را نداشته و باید طرح و اقدامات مسئولانهای برای رفع این مسئله ارائه و اجرا شود.
از استانداری، دادگستری، دادستانی، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی درخواست دارم قانون کاربری اراضی را به جد پیگیر باشند و اقدامات جدید بازدارندگی را تعریف کنند.
متاسفانه ۹۵ درصد پروندهها منجر به عدم محکومیت و اطاله دادرسی بیش از ۳ سال میشود که انتظار است این روند سریعا اصلاح شود.
از دستگاههای ذیربط انتظار است حداکثر طی ۱۰ روز، تصویری از وضعیت فعلی، موانع و مشکلات و چگونگی اقدام فوری در این خصوص را ارائه دهند.
فاصله استان مرکزی با سایر استانها از جهت تعریف طرحهای ملی و منابع اعتباری زیاد است و انتظار است مدیران دستگاههای اجرایی با پیگیریهای خود، این فاصله را جبران کنند.
این جلسه پیرو درخواست و جلسه دکتر ابراهیمی با حجت الاسلام محسنی اژهای ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل شد.