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وزیر راه و شهرسازی، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، بهطور جداگانه با دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، تلفنی آخرین اوضاع مناطق زلزلهزده را پیگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در پی وقوع دو زمینلرزه ۵.۲ و ۵.۷ ریشتری صبح امروز دوشنبه، در حوالی کوزران از توابع مرکز استان، دکتر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و حسین ساجدینیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، بهطور جداگانه با دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، تماس تلفنی برقرار کرده و آخرین وضعیت مناطق زلزلهزده را پیگیری کردند.
استاندار کرمانشاه در این تماسهای تلفنی ضمن قدردانی از دغدغهمندی مسئولان کشوری، گزارش کامل و دقیقی از اقدامات انجامشده، وضع مناطق آسیبدیده و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و امدادی استان ارائه کرد.
دکتر حبیبی در جریان این تماسهای تلفنی اظهار داشت: با حضور میدانی ستاد مدیریت بحران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و تیمهای ارزیاب از دقایق ابتدایی وقوع زلزله، شرایط بهخوبی مدیریت شده است. تمامی تیمهای امدادی، درمانی و خدماتی پای کار هستند و خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی در استان نداشتهایم.
وی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی از شهرستانهای درگیر(کرمانشاه و روانسر) خسارتهای واردشده بسیار محدود و عمدتاً در حد ترکهای سطحی و ریزش دیوارهای غیرمسکونی قدیمی بوده است. شبکههای زیرساختی آب، برق، گاز و مخابرات نیز کاملاً پایدار هستند و راههای مواصلاتی نیز باز میباشند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل استان برای مدیریت هرگونه پسلرزه احتمالی، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت کنترلشده مناطق زلزلهزده، استان کرمانشاه با قدرت مدیریت بحران را در دست دارد و در شرایط فعلی نیازی به ورود ستاد مدیریت بحران کشور و اعلام اضطرار ملی نیست.
با این حال از همراهی و دغدغهمندی وزیر راه و شهرسازی و رئیس ستاد بحران کشور کمال تشکر را داریم.
در این تماسهای تلفنی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، ضمن ابراز همدردی با مردم استان کرمانشاه، بر آمادگی کامل این وزارتخانه برای ارائه هرگونه کمک فنی، مهندسی و اعتباری در صورت نیاز تأکید کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز بر آمادگی کامل دولت برای هرگونه پشتیبانی و تأمین امکانات مورد نیاز استان تأکید نمود.
همچنین حسین ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با قدردانی از اقدامات سریع و مؤثر مدیریت بحران استان کرمانشاه، آمادگی کامل ستاد ملی را برای هرگونه پشتیبانی و تأمین تجهیزات و اقلام زیستی مورد نیاز اعلام کرد.