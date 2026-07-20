کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی از اول تیر امسال ۲۷۰ کارگاه تخصصی ادبی، هنری و فرهنگی برگزار کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: از اول تیر امسال ۲۷۰ کارگاه تخصصی ادبی، هنری و فرهنگی در قالب کلاس‌های تابستانه برای کودکان و نوجوانان برگزار شده است.



مظهری افزود: این کارگاه‌ها شامل انواع صنایع دستی، هوش مصنوعی، علمی، دور ریختنی ها، نقاشی با تکنیک‌های مختلف، سفالگری، فن بیان و نجوم است.

وی گفت: در این کارگاه‌ها ۲ هزار و ۸۰۰ نفر شرکت کرده‌اند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی افزود: کتاب خوانی، بحث کتاب، نقد کتاب، بحث آزاد، اردو، بازی، امانت کتاب، قصه گویی و شعرخوانی از جمله برنامه‌های روزمره کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی است.