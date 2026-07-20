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سرلشکر پاسدار شهید حاج فضلالله نوذری، از نخبگان برجسته علمی و نظامی کشور که در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، شهیدی که همواره منش سربازی و تواضع در برابر مردم را سرلوحه خود قرار داده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سرلشکر پاسدار شهید حاج فضلالله نوذری، از نخبگان برجسته علمی و نظامی کشور که در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، به عنوان شخصیتی شناخته میشود که با وجود نقشآفرینیهای کلیدی در دفاع مقدس و پیشرفتهای دفاعی، همواره منش سربازی و تواضع در برابر مردم را سرلوحه خود قرار داده بود.
از حماسهآفرینی در خرمشهر تا نبوغ در میدان نبرد
سردار حاج رحیم قنبری، از همرزمان شهید نوذری، با اشاره به پیشینه مجاهدتهای این شهید والامقام گفت: «شهید نوذری در ۱۶ سالگی، زمانی که خرمشهر، سوسنگرد و هویزه تحت اشغال دشمن بعثی بود، از کازرون راهی جبههها شد و در کنار فرماندهانی همچون شهید جهانآرا به نبرد پرداخت.»
قنبری با تأکید بر نبوغ استثنایی شهید نوذری افزود: «او به تنهایی یک لشکر بود؛ یک نخبه نظامی و علمی تمامعیار که معادلات دشمن را برهم میزد و همین ویژگیها سبب شد تا نام او در لیست ترور دشمنان قرار گیرد.»
تلفیق جهاد نظامی با سنگر دانشگاه
شهید دکتر نوذری پس از دوران دفاع مقدس، میدان خدمت را به عرصههای علمی و دانشگاهی نیز گسترش داد.
وی به عنوان استاد دانشگاه، نقش مؤثری در تربیت نسل جدید مهندسان و متخصصان کشور ایفا کرد.
همزمان در عرصههای نظامی، با طراحی و اجرای ایدههای نوین، در پیشرفت زیرساختهای دفاعی کشور در کنار سایر دانشمندان ایفای نقش کرد.
منش «سرباز»؛ الگوی همیشگی شهید
یکی از بارزترین ویژگیهای اخلاقی سرلشکر شهید نوذری که وی را در میان همرزمان و مردم به «شهید بیهیاهو» مشهور کرد، تواضع کمنظیر او بود.
به گفته نزدیکان و همرزمانش، وی با وجود جایگاه بالای نظامی، هیچگاه خود را فراتر از مردم ندانست و همواره با همان روحیه بسیجی و سربازی نخستین روزهای جنگ، به خدمت به کشور پرداخت.
این سردار شهید سرانجام در جنگ ۱۲ روزه پارسال در حمله دشمن صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل و یاد و نامش به عنوان الگوی تلفیق علم و جهاد در تاریخ دفاعی ایران جاودانه شد.