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استاندار در شورای پدافند غیرعامل استان با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاههای اجرایی در برابر تهدیدات احتمالی، بر حفاظت از زیرساختهای حیاتی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و اجرای مصوبات پدافند غیرعامل تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی استاندار در شورای پدافند غیرعامل استان گفت: دشمن همواره به دنبال آسیب رساندن به زیرساختهای کشور است و باید با پیشبینی و پیشگیری، آمادگی لازم را برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی داشته باشیم.
وی با قدردانی از اقدامات راهآهن شرق کشور، بر ضرورت افزایش مراقبت از مسیرهای ریلی استان تأکید کرد و گفت: با توجه به طولانی بودن خطوط ریلی خراسان جنوبی و نقش آن در جابهجایی مسافر و بار، لازم است تمامی امکانات و ظرفیتها از هماکنون بسیج شود.
استاندار همچنین خواستار برنامهریزی برای بازدید میدانی از مجموعه راهآهن شد و افزود: آمادگی لازم برای بررسی میدانی وضعیت پدافندی این مجموعه وجود دارد.
هاشمی با اشاره به اعتبارات پدافند غیرعامل، از دستگاههای اجرایی خواست برنامههای خود را برای بهرهمندی از سهم دو درصدی اعتبارات این حوزه به اداره کل پدافند غیرعامل استان ارائه کنند تا در شورای برنامهریزی استان مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
وی خودمراقبتی و خودحفاظتی دستگاهها را از مهمترین الزامات پدافند غیرعامل دانست و گفت: تمامی دستگاهها، باید نسبت به حفاظت از خطوط انتقال گاز، پلهای راهآهن و سایر زیرساختها حساس باشند و هرگونه مورد مشکوک را گزارش کنند.
استاندار بر ضرورت تقویت امنیت سایبری دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: دسترسی افراد غیرمرتبط به سامانههای فناوری اطلاعات باید به طور کامل محدود شود و وضعیت کارشناسان فناوری اطلاعات، دسترسیها و زیرساختهای امنیتی دستگاهها مورد بازبینی قرار گیرد تا از هرگونه حمله سایبری و نشت اطلاعات جلوگیری شود.
هاشمی با اشاره به اهمیت ایمنسازی خطوط انتقال گاز، دوگانهسوز شدن نانواییها و تأمین پایداری خدمات در شرایط بحرانی، خواستار تسریع در اجرای طرحهای مرتبط شد و گفت: این اقدامات از اولویتهای اساسی استان است و باید در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
وی با تأکید بر اهمیت پدافند زیستی نیز گفت : با توجه به برگزاری مراسم مذهبی و تجمعات گسترده پیش رو، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، آشپزخانهها و رعایت الزامات بهداشتی باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.
استاندار در پایان از مسئولان قرارگاههای تخصصی پدافند غیرعامل خواست با برگزاری منظم جلسات، گزارش اقدامات خود را به شورای پدافند غیرعامل استان ارائه کنند و نسبت به شناسایی و رفع گلوگاهها و نقاط آسیبپذیر زیرساختهای حیاتی استان اقدام لازم را انجام دهند.
در این نشست، گزارش هزینهکرد اعتبارات پدافند غیرعامل شرکت گاز استان، آخرین وضعیت نانواییهای دوگانهسوز شهرستان بیرجند، اقدامات پدافندی راهآهن شرق کشور، پیشبینی مسیرهای جایگزین توسط اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و اقدامات منطقه ویژه اقتصادی بیرجند برای ایمنسازی مواد خطرزا بررسی شد.