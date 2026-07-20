معاون غذا و دارو با تأکید بر اینکه سرم‌درمانی تنها در شرایط خاص پزشکی ضرورت دارد، گفت: برخلاف تصور رایج، تزریق سرم روند بهبود همه بیماری‌ها را تسریع نمی‌کند و باید صرفاً بر اساس تشخیص پزشک انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صوفیا پورطاهری با اشاره به برخی باورهای نادرست درباره سرم‌تراپی اظهار کرد: در سال‌های اخیر این ذهنیت در بخشی از جامعه شکل گرفته که تزریق سرم می‌تواند به درمان هر نوع بیماری کمک کند، در حالی که شواهد علمی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد استفاده از سرم تنها در شرایط مشخص پزشکی و با تجویز پزشک ضرورت دارد.

وی افزود: در بسیاری از بیماری‌های شایع مانند سرماخوردگی، آنفلوانزای خفیف، تب، اسهال یا استفراغ خفیف، استراحت کافی، مصرف مایعات خوراکی و درمان‌های حمایتی، ایمن‌ترین و مؤثرترین روش درمان است و در اغلب موارد نیازی به تزریق سرم وجود ندارد.

معاون غذا و دارو با بیان اینکه سرم‌درمانی باید متناسب با نیاز واقعی بیمار انجام شود، تصریح کرد: سرم زمانی کاربرد دارد که بیمار به دلیل کم‌آبی شدید، کاهش سطح هوشیاری، ناتوانی در دریافت مایعات یا دارو از راه خوراکی یا نیاز به دریافت داروهای وریدی، امکان استفاده از درمان‌های معمول را نداشته باشد.

پورطاهری ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره تجویز سرم بر اساس معاینه بالینی، وضعیت جسمی بیمار و نظر پزشک انجام می‌شود و نباید به یک اقدام روتین یا پاسخی به درخواست بیمار تبدیل شود.

وی درباره عوارض ناشی از مصرف غیرضروری سرم هشدار داد و گفت: تزریق بی‌مورد سرم علاوه بر افزایش هزینه‌های درمان، می‌تواند عوارضی مانند عفونت و آبسه در محل تزریق، اختلالات الکترولیتی، تجمع مایعات در بدن و تشدید نارسایی‌های قلبی و کلیوی در افراد مستعد را به دنبال داشته باشد.

معاون غذا و دارو همچنین با اشاره به تأثیر مصرف بی‌رویه سرم بر منابع نظام سلامت افزود: استفاده غیرمنطقی از سرم، مصرف یکی از اقلام پرهزینه نظام سلامت را افزایش داده و دسترسی بیماران نیازمند به این منابع درمانی را محدود می‌کند؛ موضوعی که ضرورت رعایت اصول تجویز منطقی را دوچندان می‌سازد.

پورطاهری با تأکید بر اهمیت ارتقای سواد سلامت در جامعه اظهار کرد: اعتماد به نظر پزشک و پرهیز از درخواست سرم بدون ضرورت، علاوه بر حفظ سلامت افراد، نقش مهمی در مدیریت صحیح منابع درمانی کشور دارد. خدمات درمانی باید بر پایه نیاز واقعی بیمار و شواهد علمی ارائه شود، نه بر اساس باورهای نادرست یا تصور اثربخشی بیشتر.

وی از شهروندان خواست در صورت ابتلا به بیماری، از خوددرمانی و درخواست تزریق سرم بدون تجویز پزشک خودداری کنند و برای انتخاب ایمن‌ترین و مؤثرترین روش درمان، به توصیه پزشک معالج اعتماد داشته باشند؛ رویکردی که ضمن حفظ سلامت فردی، به استفاده بهینه از امکانات درمانی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیماران نیز کمک می‌کند.