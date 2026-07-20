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رئیس مجلس در فضای مجازی نوشت: دفاع مردم و دولت اسپانیا از ملت فلسطین و حمایتهای آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد آزادگی و سلطه ناپذیری از ویژگیهای آن ملت فهیم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پیام آقای قالیباف آمده است:
قهرمانی تیم ملی اسپانیا در رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را به شما، مردم و دولت اسپانیا تبریک میگویم. دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایتهای آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که آزادگی و سلطه ناپذیری از ویژگیهای آن ملت فهیم و محترم است. این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نه تنها دل مردم آن کشور که دل بسیاری از آزادگان و ملتهای مستقل و عدالتخواه جهان را شاد کرد.
با آرزوی موفقیت بیشتر برای آن کشور و مردم عزیز و محترم آن.
محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران