رئیس مجلس در فضای مجازی نوشت: دفاع مردم و دولت اسپانیا از ملت فلسطین و حمایت‌های آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد آزادگی و سلطه ناپذیری از ویژگی‌های آن ملت فهیم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پیام آقای قالیباف آمده است:

قهرمانی تیم ملی اسپانیا در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را به شما، مردم و دولت اسپانیا تبریک می‌گویم. دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایت‌های آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که آزادگی و سلطه ناپذیری از ویژگی‌های آن ملت فهیم و محترم است. این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نه تنها دل مردم آن کشور که دل بسیاری از آزادگان و ملت‌های مستقل و عدالتخواه جهان را شاد کرد.

با آرزوی موفقیت بیشتر برای آن کشور و مردم عزیز و محترم آن.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران