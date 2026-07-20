وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت عملیات عمرانی پل رودخانه مهران (پل کنخ) در محور بندرلنگه-بندرخمیر خبر داد؛ طرحی راهبردی که با هدف تکمیل شبکه بزرگراهی نوار ساحلی و تسهیل ترانزیت بین‌المللی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان بازدید میدانی از طرح های زیربنایی استان هرمزگان، روند اجرایی احداث پل رودخانه مهران (موسوم به پل کنخ) را مورد بررسی قرار داد.

اینطرح که در محور استراتژیک بندرلنگه-بندرخمیر واقع شده، یکی از قطعات حیاتی در تکمیل کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های میدانی، این پل با ساخت ۲۰ دهانه ۲۲.۵ متری، تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، بر اهمیت این زیرساخت در ارتقای ایمنی تردد و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل در استان هرمزگان تأکید کرد. کارشناسان معتقدند با تکمیل این پل، علاوه بر بهبود جریان ترانزیت در محور نوار ساحلی، ارتباط میان بنادر و شهرهای ساحلی جنوب کشور تسهیل شده و پایداری شبکه حمل‌ونقل ملی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.