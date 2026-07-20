به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار هریس از تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و نوسازی مدارس شهرستان از اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: این اعتبار به‌زودی در طرحهای نوسازی و تجهیز مدارس شهرستان هزینه خواهد شد.

عبدالهی با اشاره به موفقیت‌های شهرستان در نهضت مدرسه‌سازی افزود: هریس در سال‌های اخیر با مشارکت خیران، مردم و تلاش مسئولان، در اجرای برنامه عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی، جزو شهرستان‌های برتر استان قرار گرفته است.

فرماندار هریس با قدردانی از اقدامات حوزه سلامت در مدارس اظهار کرد: با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکنون بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان هریس تحت معاینه و خدمات درمانی دندان پزشکی قرار گرفته‌اند که گامی مؤثر در ارتقای سلامت دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

نجفی مدیرعامل مجمع خیران مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی هم در این جلسه از اختصاص ۱۵۰ دستگاه لپ‌تاپ دانش‌آموزی برای دانش‌آموزان شهرستان هریس در آینده نزدیک خبر داد.