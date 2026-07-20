فرماندار شهریار با اشاره به وابستگی منابع آب شرب این شهرستان به چاه‌هاگفت: بیش از ۹۵ درصد آب شرب شهریار از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سجاد برنجی با تشریح وضعیت تأمین آب و برق، اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد آب شرب شهریار از منابع زیرزمینی و چاه‌ها تأمین می‌شود و به همین دلیل، خاموشی‌های برق مستقیماً بر فرآیند تولید و توزیع آب اثرگذار است.

وی که معاون استاندار تهران است افزود: با وجود این شرایط، اقداماتی از جمله نصب تجهیزات و کلید‌های هوشمند در شبکه برق، تقویت زیرساخت‌های تأمین آب و اجرای طرح‌های مدیریت بحران برای کاهش آثار این مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.

برنجی با اشاره به آسیب‌دیدگی خط اصلی انتقال آب در روز‌های گذشته، تصریح کرد: با تلاش مجموعه آب و فاضلاب، بخش عمده مشکلات ناشی از این حادثه برطرف شده و شرایط نسبت به روز‌های گذشته بهبود یافته است.

فرماندار شهریار انتقال آب سد کرج را مهم‌ترین راهکار رفع مشکل آب شرب شهرستان دانست و گفت: عملیات اجرایی این پروژه با همکاری شهرداری‌های شهرستان آغاز شده و با تکمیل آن، بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین آب شرب مرتفع خواهد شد.

وی در پایان با دعوت از شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، بر ضرورت حفظ همدلی و همراهی مردم برای عبور از شرایط کنونی تأکید کرد.