پخش زنده
امروز: -
دو ملی پوش قمی در پانزدهمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشور برای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دو ورزشکار استان قم با دعوت کادر فنی، در پانزدهمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشور برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شرکت کردند.
محمد محمدنژاد و حیدرعلی واعظ، دو ملیپوش بسکتبال با ویلچر استان قم، از دیروز با حضور در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، تمرینات خود را در پانزدهمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی آغاز کردند.
این اردو با هدف آمادهسازی ملیپوشان برای حضور قدرتمند در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شده و تا هفتم مردادماه ادامه دارد.