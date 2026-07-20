وزیر آموزش و پرورش گفت: در بودجه امسال نیز اعتبار پاداش پایان خدمت فرهنگیان پیش‌بینی و ارتقاء رتبه‌بندی ۲۳۰ هزار معلم انجام شده و احکام آنان صادر و معوقات آنان پرداخت شده است. همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان برای رفاه فرهنگیان در بودجه امسال اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در پنجمین نشست هم‌اندیشی با معلمان منتخب که با حضور معلمان منتخب استان‌های تهران و البرز و ارتباط برخط نمایندگان برخی استان‌ها برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه پس از مدت‌ها پیگیری به دلیل شرایط کشور، برگزار شد تا در کنار جامعه فرهیخته معلمان، مسائل آموزش و پرورش به‌صورت مستقیم بررسی شود و در واقع با هدف شنیدن مستقیم دغدغه‌ها، پیشنهاد‌ها و مطالبات معلمان تشکیل شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری نشست‌های مشابه با خدمتگزاران، مدیران و معاونان آموزش و پرورش افزود: تلاش ما بر این بوده است که دغدغه‌های معلمان در حوزه‌های مختلف شنیده شود و در مقابل، دیدگاه‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش نیز با آنان در میان گذاشته شود. در سفر‌های استانی نیز همواره جلسات متعددی با معلمان و مدیران برگزار می‌شود، هرچند در آن جلسات فرصت کافی برای شنیدن نظرهای معلمان وجود ندارد و به همین دلیل برگزاری چنین نشست‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

تأکید بر جایگاه بی‌بدیل معلمان در نظام تعلیم و تربیت

کاظمی در ادامه با اشاره به جایگاه بی‌بدیل معلمان در نظام تعلیم و تربیت، تاکید کرد: هر ارزشی که برای تعلیم و تربیت قائل شویم، در حقیقت برای معلمان قائل شده‌ایم زیراکه رشد و توسعه هر جامعه‌ای از مسیر مدرسه و معلم عبور می‌کند. از منظر قرآن کریم نیز جایگاه معلم، جایگاهی منحصر‌به‌فرد است؛ بنابراین مأموریت معلم صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه ساختن هویت، شخصیت و سعادت انسان‌هاست و هر اندازه جامعه‌ای به معلمان خود اهمیت دهد، به همان میزان مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و در مقابل اگر به معلمان توجه نشود، توسعه واقعی در جامعه شکل نخواهد گرفت؛ چراکه معلمان مهم‌ترین عنصر تحول در کشور هستند.

به گفته وی، معلمان در سخت‌ترین شرایط کشور دو مأموریت بزرگ خود را که تربیت نسل آینده و حضور در میدان دفاع از کشور است به بهترین شکل انجام داده‌اند.

موفقیت‌های دانش‌آموزان و اقتدار امروز کشور، حاصل سال‌ها تلاش معلمان است

کاظمی خاطرنشان کرد: البته برخی تلاش می‌کنند نقش معلمان را نادیده بگیرند، در حالی که دستاورد‌های علمی، فناوری‌های راهبردی، موفقیت‌های دانش‌آموزان و اقتدار امروز کشور، همگی حاصل سال‌ها تلاش معلمان است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های علمی در شرایط جنگی کشور اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان المپیادی حتی در شرایط خاص نیز کلاس‌های خود را تعطیل نکردند و موفق به کسب مدال‌های ارزشمند شدند؛ افتخاری که نتیجه تلاش معلمان است. همچنین جوانانی که امروز از کشور دفاع می‌کنند، تربیت‌یافتگان همین نظام تعلیم و تربیت هستند.

آموزش و پرورش، اولویت اول دولت چهاردهم

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت گفت: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور دغدغه‌ای جدی نسبت به آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان دارند. برای نخستین بار آموزش و پرورش در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته و شخص رئیس‌جمهور تاکنون بیش از ۸۰ جلسه درباره مسائل کمی و کیفی آموزش و پرورش برگزار کرده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جامعه فرهنگیان ستون اصلی آموزش و پرورش هستند، تصریح کرد: از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نیروی آموزش و پرورش، حدود ۹۵ درصد معلم هستند و ۴۴ درصد کارکنان دولت نیز در این وزارتخانه فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نقش آموزش و پرورش در زیربنای همه دستگاه‌های کشور بی‌بدیل است و در عین حال راهبران اصلی نظام تعلیم و تربیت، معلمان هستند و هر تحول پایداری در این حوزه بدون مشارکت آنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

تشکیل هیئت های اندیشه‌ورز معلمان

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر استفاده از ظرفیت فکری معلمان اظهار کرد: تمام مطالب مطرح‌شده در این نشست، چه به صورت حضوری و چه مجازی، به صورت مکتوب جمع‌بندی و برای بررسی به بخش‌های مختلف ارجاع خواهد شد. پیشنهاد تشکیل هیأت‌های اندیشه‌ورز در دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم را مطرح کرده‌ایم تا از ظرفیت معلمان در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده شود.

وی با تأکید بر اهتمام دولت درخصوص ارتقاء کیفیت آموزشی گفت: اگر منتظر تکمیل همه زیرساخت‌ها بمانیم، از مسیر تحول عقب خواهیم ماند؛ بنابراین باید با امکانات موجود، فرآیند کیفیت‌بخشی را آغاز کنیم. در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای دقیقی انجام شده و سامانه‌ای برای رصد لحظه‌ا ی طرح های طراحی شده است. حذف مدارس کانکسی، مدارس سنگی و کاهش تراکم کلاس‌ها در اولویت قرار دارد و سال گذشته نیز سه هزار پروژه آموزشی در این حوزه به بهره‌برداری رسید.

تجهیز ۵۰ هزار کلاس درس به فناوری‌های نوین

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری آموزشی اظهار کرد: برنامه‌هایی همچون توانمندسازی معلمان، هم‌آموزی، آموزش هوش مصنوعی، اجرای طرح «حامی» برای دانش‌آموزان و استانداردسازی تجهیزات آموزشی در دستور کار قرار گرفته است. پس از بررسی‌های کارشناسی، استاندارد تجهیزات مورد نیاز کلاس‌های درس تدوین و به تأیید رئیس‌جمهور رسید.

وی اعلام کرد: نخستین محموله تجهیزات آموزشی برای تجهیز ۵۰ هزار کلاس درس، با مشارکت بخش خصوصی و از محل مسئولیت‌های اجتماعی وارد کشور شده و پس از انجام آزمایش‌های لازم، به‌زودی در مدارس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کاظمی همچنین به وضعیت معیشتی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: اگرچه هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم، اما آموزش و پرورش در ۴۶ سال گذشته هیچ‌گاه به اندازه امروز از نظر مالی در چنین وضعیتی قرار نداشته است؛ این در حالی است که دولت در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور فعالیت می‌کند. در این راستا پرداخت پاداش‌ها، حق‌الزحمه امتحانات، سرانه مدارس و سایر مطالبات کارکنان به‌موقع انجام شده و پاداش دو سال معلمان نیز در سال گذشته پرداخت شد تا چرخه تأخیر یک‌ساله این پرداخت‌ها اصلاح شود.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در بودجه امسال نیز اعتبار پاداش پایان خدمت فرهنگیان پیش‌بینی شده، ارتقاء رتبه‌بندی ۲۳۰ هزار معلم انجام شده و احکام آنان صادر و معوقات آنان پرداخت شده است. همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان برای رفاهیات فرهنگیان در بودجه سال جاری اختصاص یافته است.

کاظمی درخصوص برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش نیز توضیح داد: بازنگری برنامه‌های درسی یکی از مهم‌ترین محور‌های اجرای سند تحول بنیادین است و این فرآیند بین پنج تا هفت سال زمان خواهد برد. سال گذشته محتوای آموزشی پایه اول ابتدایی بازنگری و به صورت آزمایشی در هشت مدرسه تهران و ۲۰۰ مدرسه کشور اجرا شد و امسال نیز بازنگری محتوای پایه دوم ابتدایی آغاز خواهد شد.

مشارکت مردمی در آموزش و پرورش باید کاملاً داوطلبانه باشد

وی با بیان اینکه مشارکت مردمی در آموزش و پرورش باید کاملاً داوطلبانه و بر اساس توان مالی خانواده‌ها باشد، گفت: هیچ مدیری حق ندارد ثبت‌نام دانش‌آموز، ارائه کارنامه یا سایر خدمات آموزشی را به پرداخت وجه از سوی خانواده‌ها مشروط کند و این موضوع بار‌ها به مدیران مدارس ابلاغ شده است. آموزش و پرورش با جامعه‌ای حدود ۴۰ میلیون نفری در ارتباط است، بنابراین تصمیم‌گیری در این حوزه باید با دقت، کارشناسی، هوشمندی و توجه به آثار اجتماعی و رسانه‌ای انجام شود.