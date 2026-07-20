به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، علاقمندان برای ثبت‌نام در این فراخوان تا ۳۱ تیرماه می‌توانند به وبگاه بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری به نشانی chb.bmn.ir مراجعه کنند.

بر اساس این فراخوان، دانش‌آموختگانی که طرح نیروی انسانی خود را در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز کرده‌اند، می‌توانند برای بهره‌مندی از حمایت‌های این طرح ثبت‌نام کنند.

در این طرح، برای برگزیدگان تا ۳۵۰ میلیون تومان جوایز مختلف و تا ۲ میلیارد تومان تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است.

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