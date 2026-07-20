پخش زنده
امروز: -
فراخوان مرحله دوم طرح دانا برای حمایت از نخبگان علوم پزشکی آغاز شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، علاقمندان برای ثبتنام در این فراخوان تا ۳۱ تیرماه میتوانند به وبگاه بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری به نشانی chb.bmn.ir مراجعه کنند.
بر اساس این فراخوان، دانشآموختگانی که طرح نیروی انسانی خود را در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز کردهاند، میتوانند برای بهرهمندی از حمایتهای این طرح ثبتنام کنند.
در این طرح، برای برگزیدگان تا ۳۵۰ میلیون تومان جوایز مختلف و تا ۲ میلیارد تومان تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است.
بیشتر بدانید:فراخوان مرحله دوم طرح «دانا» برای حمایت از نخبگان علوم پزشکی اعلام شد.