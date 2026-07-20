هر گرم طلای ۱۸ عیار هم اکنون در بازار رشت، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

کاهش قابل ملاحظه قیمت طلا و سکه امروز در بازار رشت، ۲۹ تیر ۱۴۰۵

کاهش قابل ملاحظه قیمت طلا و سکه امروز در بازار رشت، ۲۹ تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:

قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۸۴ میلیون تومان - ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۹۵ میلیون تومان - ۲ میلیون تومان

قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۵۳ میلیون تومان - ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

و قیمت هر گرم طلای هجده عیار، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان - ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان