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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از کشف ۴۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز به ارزش ۱۹ میلیارد ریال در حوزه ماهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از دریافت خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یک کارگاه در حوزه ماهان، با هماهنگی قضایی و همکاری کارشناسان اداره برق از این محل بازدید کردند.
در این عملیات ۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اشاره به تشدید اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای میدانی پلیس با همکاری اداره برق، بر تداوم برخورد با استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال، بهویژه در فصل گرما، تأکید کرد.