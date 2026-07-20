

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از دریافت خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک کارگاه در حوزه ماهان، با هماهنگی قضایی و همکاری کارشناسان اداره برق از این محل بازدید کردند.

در این عملیات ۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اشاره به تشدید اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی پلیس با همکاری اداره برق، بر تداوم برخورد با استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، به‌ویژه در فصل گرما، تأکید کرد.