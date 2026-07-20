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سپاهان و پتروشیمی بندر امام در لیگ برتر تنیس روی میز باشگاههای کشور امروز و فردا به میزبانی اصفهان به مصاف هم میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پرونده مرحله نیمهنهایی این رقابتها در چارچوب فینال سی و چهارمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز باشگاههای کشور روز گذشته، با مشخص شدن چهره ۲ تیم فینالیست بسته شد و در دو دیدار حساس و نفسگیر رفت و برگشت فینال، امروز و فردا ۲۹ و ۳۰ تیرماه، اصفهان پذیرای مدافع عنوان قهرمانی یعنی پتروشیمی بندر امام خواهد بود.
میزبانی اصفهان فرصت ویژهای را برای شاگردان محمد فرقدانی فراهم کرده است تا در اوج آمادگی به مصاف یکی از قدرتمندترین تیمهای سالهای اخیر بروند و شانس خود را برای بالا بردن جام بیازمایند.
نماینده اصفهان در دیدارهای رفتوبرگشت مرحله نیمه نهایی در برابر رعد پدافند هوایی تهران، عملکردی کاملا یکطرفه و کمنقص از خود به نمایش گذاشت.
این تیم پس ازپیروزی پنج بر صفر در دیدار نخست، شامگاه یک شنبه نیز با همین نتیجه حریف خود را در هم کوبید تا بدون واگذاری حتی یک مسابقه انفرادی یا دوبل و با برتری مجموع ده بر صفر، مقتدرانه پای به فینال بگذارد.
درخشش بازیکنانی از جمله امیرحسین هدایی، میلاد عابدینیان، بنیامین فرجی، امین احمدیان ومحمدجواد سهرابی نشان ازانسجام تیمی وآمادگی بالای سپاهانیها در حساسترین مقطع فصل دارد و زنگ خطر را برای حریف در دیدارهای امروز و فردا به صدا درآورده است.
باید دید در نبرد حساس و تعیین کننده امروز و فردای اصفهان، طلایی پوشان میتوانند به روند پیروزیهای قاطع خود ادامه داده و جام را در خانه نگه دارند.