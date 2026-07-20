به گزارش خبرگزاری صداوسیما ناصح محمدخانی با اشاره به قدمت بیش از چهار هزار و ۷۰۰ ساله غار کرفتو، این مجموعه را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کردستان دانست و اظهار کرد: این اثر ارزشمند ظرفیت کم‌نظیری برای معرفی تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عرصه بین‌المللی دارد.

فرماندار دیواندره افزود: با حمایت استاندار کردستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، اقدامات لازم برای تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کرفتو با جدیت دنبال می‌شود و بخش مهمی از مطالعات، کاوش‌های تخصصی و برنامه‌های زیرساختی این طرح در حال اجرا است.

او با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای این طرح عنوان کرد: منابع مالی پیش‌بینی‌شده در سال گذشته، اجرای مطالعات تخصصی، کاوش‌های باستان‌شناسی، عملیات مرمتی و بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز را ممکن کرد و استمرار این حمایت‌ها، مسیر ثبت جهانی این اثر ارزشمند را هموارتر خواهد ساخت.

محمدخانی یادآور شد: ثبت جهانی غار کرفتو تنها یک دستاورد فرهنگی نیست، بلکه می‌تواند با افزایش ورود گردشگران، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی، به رونق اقتصاد محلی و توسعه متوازن منطقه کمک کند.

فرماندار دیواندره با تاکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مسیر ثبت جهانی این اثر بیان کرد: امروز هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های مربوطه شکل گرفته و این همکاری، روند اجرای برنامه‌های حفاظتی، مطالعاتی و زیرساختی را تسهیل کرده است.

او اظهار کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌های ملی و استانی، غار کرفتو در آینده نزدیک در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد و جایگاه شایسته خود را در معرفی تمدن کهن ایران و ظرفیت‌های فرهنگی کردستان به دست آورد.